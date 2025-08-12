Antena 3 LogoAntena3
Inocente y sensible

“Busca la felicidad en las cosas sencillas”: Ángela Chico explica en profundidad cómo es su personaje

La actriz ha detallado todo lo que hace a su personaje esencial en la trama y el gran apoyo de Amanda.

"Busca la felicidad en las cosas sencillas": Ángela Chico explica en profundidad cómo es su personaje

Sara es la mejor amiga de Amanda en La Encrucijada, y el gran apoyo de la protagonista desde el día que se conocieron. Y… ¡quién mejor que Ángela Chico para dar vida a este papel!

La actriz nos ha contado en exclusiva algunos de los rasgos que más caracterizan a Sara, su personaje, y todos coincidimos en lo mismo: la alegría y la inocencia son las dos palabras que mejor la describen, aunque también cuenta con mucha “sabiduría de la tierra, sabiduría llana”, como ha definido la actriz.

Y aunque no son dos gotas de agua, Ángela ha reconocido que tiene bastante en común con su personaje, y que además da unas lecciones de vida que podrían ser muy útiles para todos.

Con respecto a Amanda, su relación con ellas sin duda es “de hermanas”: ambas han nacido en entornos familiares poco estables y su conexión desde el primer momento ha conseguido crear una conexión mágica entre ambas.

Pero si algo caracteriza a su personaje, es… ¡la poca constancia en los proyectos personales! Sin embargo, la actriz ha confirmado que no es ningún problema para ella.

¿Quieres escuchar toda la entrevista? ¡Corre a darle al play! Y no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, cada jueves a las 22:50 en Antena 3.

Y si no puedes esperar, ya tienes los capítulos disponibles en atresplayer.

