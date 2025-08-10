Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En los próximos capítulos...

Avance semanal de La Encrucijada: César se recupera en el hospital de su ataque mortal... ¡y Laura denuncia a Amanda ante la policía!

La abogada de César cree que la joven Oramas está detrás del ataque que ha sufrido el mexicano.

Publicidad

Julián López
Publicado:

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la tensión aumenta en Oramas tras el ataque que ha sufrido César. Álvaro está detrás de todo, un plan que ha pensado para intentar deshacerse de Nando y del mexicano, pero las cosas no salen como él esperaba... ¡César sobrevive!

Mientras lucha por su vida en el hospital, en los pasillos se libra otra guerra: Laura está convencida de que Amanda lo ha orquestado todo, pero la joven Oramas no sabe nada de esto. Además, la abogada mexicana denuncia a Amanda a la policía, ¿cómo reaccionará Octavio cuando se entere que están investigando a su hija?

Las noticias de que César ha sobrevivido llegan hasta Patricia, y ésta se lo comunica a Álvaro. Al final, su plan no sale como esperaba, y todo se escapa de su control. En cambio, Octavio no entiende quién quiere acabar con César, pero es un ‘favor’ que le conviene que hagan otros.

Tras perpetrar el ataque, Nando debe irse de Oramas, y llama a Julia para que se vaya con él. Le pide perdón por cómo se comporta con ella, todos esos ataques de ira y rabia que sufren, y quiere empezar de cero con Julia, ¿se irá con él?

Todo esto y mucho más te esperan en los dos próximos capítulos de La Encrucijada, el jueves a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no quieres esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

“Siento que papá oculta algo”: Amanda, dispuesta a descubrir qué une a Octavio con el padre de César, el jueves en La Encrucijada

Octavio Oramas
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda y David

Avance semanal de La Encrucijada: César se recupera en el hospital de su ataque mortal... ¡y Laura denuncia a Amanda ante la policía!

“Se mueve muy bien en la extorsión”: Cristóbal Suárez adelanta todo sobre su personaje en La Encrucijada

De Cristo y Rey a La Encrucijada: estos son los papeles más destacados de Cristóbal Suárez

Begoña y Gabriel en el capítulo 371 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña desvela su pasado a Gabriel...¡y pasa su primera noche con él!

¡Sin escapatoria! Esta noche, Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin
Una nueva vida

¡Sin escapatoria! Esta noche, Halis obliga a Ferit a dejar a Seyran y casarse con Pelin

"Voy a volver a por ti": Nando amenaza a Julia en el próximo capítulo de La Encrucijada
El jueves en Antena 3

"Voy a volver a por ti": Nando amenaza a Julia en el próximo capítulo de La Encrucijada

Así ha sido el maquiavelico plan de Álvaro para recuperar a Amanda
Recuérdalo

Así ha sido el maquiavélico plan de Álvaro para recuperar a Amanda

El abogado ha cruzado todos los límites posibles para que la joven siga a su lado sin importar nada.

¿Qué lleva Candela Cruz en su bolso de playa? Descubrimos los imprescindibles de la actriz y... ¡de su personaje!
CONTENIDO EXCLUSIVO

¿Qué lleva Candela Cruz en su bolso de playa? Descubrimos los imprescindibles de la actriz y... ¡de su personaje!

En pleno verano, Candel Cruz, la actriz que interpreta a Carmen en Sueños de libertad, nos abre su bolsa y revela todo lo que no puede faltar en su día de playa.

Renacer

El miedo de Uras lo lleva a traicionar a su propia madre en los próximos capítulos de Renacer

La vida de César pende de un hilo: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

La vida de César pende de un hilo: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad: Remedios lucha por limpiar su nombre mientras Damián pone a prueba a Irene

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad: Remedios lucha por limpiar su nombre mientras Damián pone a prueba a Irene

Publicidad