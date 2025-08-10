Avance semanal de La Encrucijada: César se recupera en el hospital de su ataque mortal... ¡y Laura denuncia a Amanda ante la policía!

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la tensión aumenta en Oramas tras el ataque que ha sufrido César. Álvaro está detrás de todo, un plan que ha pensado para intentar deshacerse de Nando y del mexicano, pero las cosas no salen como él esperaba... ¡César sobrevive!

Mientras lucha por su vida en el hospital, en los pasillos se libra otra guerra: Laura está convencida de que Amanda lo ha orquestado todo, pero la joven Oramas no sabe nada de esto. Además, la abogada mexicana denuncia a Amanda a la policía, ¿cómo reaccionará Octavio cuando se entere que están investigando a su hija?

Las noticias de que César ha sobrevivido llegan hasta Patricia, y ésta se lo comunica a Álvaro. Al final, su plan no sale como esperaba, y todo se escapa de su control. En cambio, Octavio no entiende quién quiere acabar con César, pero es un ‘favor’ que le conviene que hagan otros.

Tras perpetrar el ataque, Nando debe irse de Oramas, y llama a Julia para que se vaya con él. Le pide perdón por cómo se comporta con ella, todos esos ataques de ira y rabia que sufren, y quiere empezar de cero con Julia, ¿se irá con él?

Todo esto y mucho más te esperan en los dos próximos capítulos de La Encrucijada, el jueves a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no quieres esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.