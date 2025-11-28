César comete una locura que le podría costar la vida: ¡recibe un disparo mientras escapa de la policía!

César es el principal sospechoso de la muerte de Emilio. El mexicano fue encontrado con su móvil y, además, con su cuerpo en el maletero del coche. La comandante Serrano no necesitaba más pruebas para encerrarlo, aunque todo ha sido una trampa de Saúl.

César no para de señalar que es inocente, pero Serrano no está por la labor de creerle. Para evitar ir a prisión, el mexicano decide seguirle el juego a la comandante, y le dice que le enseñará dónde encontró el móvil de Emilio.

El mexicano se lleva al medio del bosque a la comandante Serrano y otro par de guardias civiles. César está entre la espada y la pared, y es el momento de actuar: ¡le quita la pistola a un guardia y le apunta con la pistola!

Todo el mundo entra en alerta. Nadie quiere apretar el gatillo, pero César ha cometido una locura de la que puede salir muy mal parado. Cuando Serrano y el otro guardia dejan sus pistolas, César se deshace de su rehén y sale huyendo. La comandante le quiere vivo, pero en su huida, uno de los guardias dispara. ¡Le da a César en el brazo!

El mexicano está sangrando, pero consigue eludir a la policía. Tiene que encontrar un lugar seguro y, lo más importante, algo de equipamiento sanitario para curarse las heridas. ¿Será suficiente? ¿Lo logrará?