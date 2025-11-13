Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

Amanda vive una nueva realidad tras saber que está embarazada. Ya se lo ha contado a David, y no podía no contárselo a Sara. Aunque, todavía, no se lo ha dicho a César, y por ahora no quiere que el mexicano lo sepa.

Amanda y Sara están en la tienda cuando reciben la visita de Mariví. Le pregunta por su hermano, ya que David es una “debilidad” para ella. Y lo que parecía una visita casual y sin importancia derivó en una conversación sobre la maternidad que dejó con muchas dudas a Amanda.

“Criar a un hijo sola es una responsabilidad como ninguna otra”, le reconoce Mariví, recordando su experiencia al criar sola a Álvaro. La mujer se sintió “absolutamente plena” al tener a su hijo, pero pasar por todo eso sola es algo que no le recomendaría a nadie.

“Muchas veces se hace cuesta arriba”, le dice Mariví sobre ser madre soltera, justo cuando Amanda estaba decidida a no decirle nada sobre su embarazo a César. ¿Será esta charla suficiente para desvelarle la verdad al mexicano?