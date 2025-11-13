Antena 3 LogoAntena3
Las palabras de Mariví hacen dudar a Amanda sobre su futura maternidad: “Tienes que sacrificar muchos aspectos de tu vida”

A pesar de que la madre de Álvaro no sabe lo que le ocurre a la joven, su conversación con ella sobre ser madre le deja con la cabeza dando vueltas.

Amanda vive una nueva realidad tras saber que está embarazada. Ya se lo ha contado a David, y no podía no contárselo a Sara. Aunque, todavía, no se lo ha dicho a César, y por ahora no quiere que el mexicano lo sepa.

Amanda y Sara están en la tienda cuando reciben la visita de Mariví. Le pregunta por su hermano, ya que David es una “debilidad” para ella. Y lo que parecía una visita casual y sin importancia derivó en una conversación sobre la maternidad que dejó con muchas dudas a Amanda.

“Criar a un hijo sola es una responsabilidad como ninguna otra”, le reconoce Mariví, recordando su experiencia al criar sola a Álvaro. La mujer se sintió “absolutamente plena” al tener a su hijo, pero pasar por todo eso sola es algo que no le recomendaría a nadie.

“Muchas veces se hace cuesta arriba”, le dice Mariví sobre ser madre soltera, justo cuando Amanda estaba decidida a no decirle nada sobre su embarazo a César. ¿Será esta charla suficiente para desvelarle la verdad al mexicano?

El nuevo director toma medidas para asegurarse de que no surjan amenazas desde el pasado.

El abogado se ha convertido en el nuevo director de Brossard De la Reina.

