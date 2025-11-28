Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 46

Octavio, en el punto de mira: la comandante Serrano sospecha que podría estar detrás de la muerte de Emilio

A las autoridades les sorprende la repentina amistad entre el hermano de Mónica y el poderoso empresario.

Octavio, en el punto de mira

Saúl ha conseguido que todas las miradas apunten a César como principal sospechoso de la muerte de Emilio después de dejar el cadáver en su coche. El mexicano por ahora está fugado, pero la policía sigue investigando.

Emilio muere en brazos de Octavio

Aunque Octavio quería confesar que disparó accidentalmente a Emilio y en defensa propia, Saúl le impidió hacerlo y ahora lo tiene chantajeado para que le consienta todo tipo de lujos, algo que ha levantado fuertes sospecha en comisaría.

La comandante Serrano ha visitado a Octavio para intentar averiguar qué se trae entre manos con el hermano de su mujer. “Yo solo intento resarcirle por esa media vida que ha pasado en la cárcel”, ha explicado el empresario.

“¿Con qué le está amenazando Saúl Garza para tenerle tan achantado?”, le pregunta seriamente la comandante Serrano al no creerse ni una palabra de Octavio. ¿Acabará confesando la verdad?

"Ahora sí que vale la pena": la bonita reacción de David tras descubrir que va a ser tío

"¡Ayúdame! La desesperación se apodera de Patricia al temer que podría haber perdido su bebé

Octavio, en el punto de mira: la comandante Serrano sospecha que podría estar detrás de la muerte de Emilio

El mexicano sabe que no podrá demostrar su inocencia, y lleva a la comandante Serrano al medio del bosque para intentar huir.

El empresario se presenta en el funeral de Emilio y mantiene una dolorosa conversación con Carmen.

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo. Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

