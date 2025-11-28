Octavio, en el punto de mira: la comandante Serrano sospecha que podría estar detrás de la muerte de Emilio

Saúl ha conseguido que todas las miradas apunten a César como principal sospechoso de la muerte de Emilio después de dejar el cadáver en su coche. El mexicano por ahora está fugado, pero la policía sigue investigando.

Aunque Octavio quería confesar que disparó accidentalmente a Emilio y en defensa propia, Saúl le impidió hacerlo y ahora lo tiene chantajeado para que le consienta todo tipo de lujos, algo que ha levantado fuertes sospecha en comisaría.

La comandante Serrano ha visitado a Octavio para intentar averiguar qué se trae entre manos con el hermano de su mujer. “Yo solo intento resarcirle por esa media vida que ha pasado en la cárcel”, ha explicado el empresario.

“¿Con qué le está amenazando Saúl Garza para tenerle tan achantado?”, le pregunta seriamente la comandante Serrano al no creerse ni una palabra de Octavio. ¿Acabará confesando la verdad?