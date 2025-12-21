Los familiares y amigos de Mónica se despiden de ella en los próximos capítulos de La Encrucijada

A pesar de haber mantenido la esperanza de encontrarla con vida hasta el último momento, en los próximos capítulos de La Encrucijada, Octavio enterrará a la mujer que ama y sentirá que el mundo se le viene encima.

El asesinato de Mónica causará conmoción en Oramas y mientras Mariví cancelará todos sus actos de campaña de cara a las elecciones, Octavio hará todo lo posible por vengar a su mujer: querrá a Saúl muerto.

Julia será clave para localizar tanto a Saúl como a Nando, ya que su exnovio sigue intentando ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, David seguirá muy pendiente de ella, debatiendo si debe seguir o no sus sentimientos.

Por otro lado, Álvaro tomará una decisión muy importante sobre su futuro y decidirá no someterse más a los chantajes de los Aparicio, algo que podría traerle graves consecuencias.

Venganzas, amenazas, pactos y una boda a la vuelta de la esquina es lo que nos espera en los próximos capítulos de La Encrucijada.