Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance semanal

Los familiares y amigos de Mónica se despiden de ella en los próximos capítulos de La Encrucijada

A Octavio se le vendrá el mundo encima al descubrir que su mujer está muerta, pero hará todo lo posible para vengarse de Saúl.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A pesar de haber mantenido la esperanza de encontrarla con vida hasta el último momento, en los próximos capítulos de La Encrucijada, Octavio enterrará a la mujer que ama y sentirá que el mundo se le viene encima.

El asesinato de Mónica causará conmoción en Oramas y mientras Mariví cancelará todos sus actos de campaña de cara a las elecciones, Octavio hará todo lo posible por vengar a su mujer: querrá a Saúl muerto.

Julia será clave para localizar tanto a Saúl como a Nando, ya que su exnovio sigue intentando ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, David seguirá muy pendiente de ella, debatiendo si debe seguir o no sus sentimientos.

Por otro lado, Álvaro tomará una decisión muy importante sobre su futuro y decidirá no someterse más a los chantajes de los Aparicio, algo que podría traerle graves consecuencias.

Venganzas, amenazas, pactos y una boda a la vuelta de la esquina es lo que nos espera en los próximos capítulos de La Encrucijada. No te los pierdas, el jueves en Antena 3. Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

El duro golpe de David que hunde a Patricia: ¡ha recuperado el reloj que Julia le robó a Octavio!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, un paso más cerca de ser descubierto

Funeral de Mónica

Los familiares y amigos de Mónica se despiden de ella en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ferit y Seyran

Ferit teme perder a Seyran tras el brutal final del secuestro: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

Kazim
¡No te lo pierdas!

El detrás de cámaras más divertido de Una nueva vida: Kazim sale de un jarrón y da un susto a sus compañeros

Octavio Oramas
A las 22.50 horas

Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada

La vida de Octavio da un vuelco cuando la policía encuentra el cadáver de su esposa. Ahora, ya no tiene nada que perder. El próximo jueves, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”
ENTREVISTA A UNO DE SUS DIRECTORES

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Uno de los directores de la serie diaria más vista de la televisión se pone, esta vez, delante de las cámaras para contarnos cómo es el rodaje de un capítulo de Sueños de libertad.

Raúl Sanz

Así se convirtió Raúl Sanz en Saúl Garza, el villano de La Encrucijada: “Era una complicación que me gustó hacer”

Uras

“Yo tengo los vídeos originales”: la confesión de Seren, a punto de desmontar todas las mentiras de Uras

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna

Publicidad