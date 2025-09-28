¿Quién es Saúl Garza? Los secretos que rodean al nuevo y misterioso personaje de La Encrucijada

Cuando todo parece que César pone a Octavio entre la espada y la pared, el poder y sus contactos logran que el empresario se salga con la suya. El mexicano quiere reabrir el caso de la muerte de su padre, pero necesitan pruebas claras y contundentes para ello. Y revisando los archivos policiales, un recorte de periódico puede ser la clave.

Durante todos estos capítulos de La Encrucijada, el nombre de Saúl Garza ha revoloteado entre los protagonistas. Encerrado en prisión desde hace años, se ha convertido en un hilo del que César puede tirar para reabrir el caso de la muerte de su padre, y demostrar así que no fue un suicidio. ¿Pero quién es Saúl Garza? ¡Te lo contamos!

Saúl, el hermano de Mónica

Saúl Garza es un hombre que lleva encarcelado desde hace muchos años. Prácticamente desde que mataron al padre de César, pues resulta que el mismo día que Roberto Hurtado murió, también mataron al director del orfanato Virgen de la Peña, siendo Saúl el principal sospechoso de cometer el crimen.

Es mucha casualidad, ¿no? Al menos, así piensa César, y ve en Saúl la oportunidad perfecta para desenmascarar a Octavio. ¿Estará el empresario implicado en la muerte del director?

Además, ¡es el hermano de Mónica! La esposa de Octavio se pone a la defensiva cada vez que mencionan a su hermano, un episodio traumático para ella... ¿porque Saúl mató de verdad al director? ¿o porque en realidad le han cargado el muerto?

Sin duda, Saúl puede ser un personaje que dinamite la trama de La Encrucijada, pues tiene empapelada su celda con recortes de revistas de Amanda. ¿Qué planeará hacer? Porque esto parece una venganza personal contra Octavio... ¡cuánta tensión!

No te pierdas La Encrucijada, cada jueves a las 22.50 horas con dos capitulazos en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.