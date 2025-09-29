Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A fondo

“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

El actor nos ha permitido entender de una manera más íntima a su personaje en La Encrucijada.

Antonio Velázquez

Publicidad

Antonio Velázquez es el artista que ha conquistado al público con su interpretación de David Oramas en La Encrucijada, la serie revelación del año. ¡Y quién mejor que él para explicarnos todo acerca del primogénito de la gran familia!

Antonio ha definido a David como una persona noble y sencilla que se conforma “con las cosas más simples de la vida”, como pueden ser el amor o el trabajo.

Si tocamos el tema de la familia, vamos a tratar un tema delicado para su personaje, ya que la relación con su padre, Octavio Oramas, nunca ha sido muy buena: “Él esperaba el amor de un padre”, ha confesado mientras remarcaba la frialdad con la que el patriarca trataba la mayoría de las veces a su hijo, aspecto que, a la larga, le ha marcado profundamente.

Por ello, siempre ha buscado refugio en la que, según el actor, es para él su persona favorita: Amanda Oramas, interpretado por Ástrid Janer.

Pero, a pesar de las negativas de su padre, Antonio opina que David sería un gran líder para el Grupo Oramas, y que, si tuviese que abrir un negocio, sin duda se trataría de un restaurante. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo?

¡No te pierdas La Encrucijada! Todos los jueves, a las 22:50, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión desde atresplayer.

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Julia pierde el control sobre si misma… ¡y acaba besando a David!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Antonio Velázquez

“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Cuatro meses después, Bahar vive la dura realidad de estar sin Evren: esta noche en Renacer

Seyran y Ferit

Seyran consuma su venganza y entrega a Orhan a la policía delante de Ferit

Orhan y Gülgün
Capítulo 55

"Esa casa es muy dura”: Gülgün reconforta a Orhan mientras confiesa sus fracasos y su culpa

Ifakat
Capítulo 55

"¿Con nosotros o con tu padre?": İfakat arrincona a Suna y la obliga a elegir bando

Kazim
Capítulo 55

"Nos vengaremos juntos": la escalofriante promesa de Seyran y Suna a su padre contra los Korhan

Kazim ha despertado, y sus primeras palabras lo han cambiado todo. Tras disculparse con sus hijas por todo el daño causado, ha terminado pidiéndoles que se venguen de los Korhan.

Orhan
Capítulo 55

"¡Sálvame, Ferit!": Orhan, acorralado y roto, se derrumba y suplica la ayuda de su hijo

El plan de Orhan se ha convertido en su peor pesadilla. Acorralado por los chantajistas y aterrorizado por las consecuencias, el padre de Ferit se ha derrumbado por completo.

Seyran

"¡Sois hermanas!": la dura lección de Hattuc que obliga a Suna y Seyran a reconciliarse en el peor momento

Saúl Garza

¿Quién es Saúl Garza? Los secretos que rodean al nuevo y misterioso personaje de La Encrucijada

Saúl y Amanda (Cap.29)

Saúl fuera de la cárcel y el cuerpo de Roberto Hurtado, exhumado: esto es lo que te espera en La Encrucijada

Publicidad