“Él esperaba el amor de un padre”: Antonio Velázquez nos acerca a David Oramas, su personaje de La Encrucijada

Antonio Velázquez es el artista que ha conquistado al público con su interpretación de David Oramas en La Encrucijada, la serie revelación del año. ¡Y quién mejor que él para explicarnos todo acerca del primogénito de la gran familia!

Antonio ha definido a David como una persona noble y sencilla que se conforma “con las cosas más simples de la vida”, como pueden ser el amor o el trabajo.

Si tocamos el tema de la familia, vamos a tratar un tema delicado para su personaje, ya que la relación con su padre, Octavio Oramas, nunca ha sido muy buena: “Él esperaba el amor de un padre”, ha confesado mientras remarcaba la frialdad con la que el patriarca trataba la mayoría de las veces a su hijo, aspecto que, a la larga, le ha marcado profundamente.

Por ello, siempre ha buscado refugio en la que, según el actor, es para él su persona favorita: Amanda Oramas, interpretado por Ástrid Janer.

Pero, a pesar de las negativas de su padre, Antonio opina que David sería un gran líder para el Grupo Oramas, y que, si tuviese que abrir un negocio, sin duda se trataría de un restaurante. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo?

