¡Pánico en el hospital! Nevra se desmaya al pensar que Timur ha muerto

A Timur le ha dado un infarto cuando se encontraba solo en el baño del lugar en el que Evren y Bahar pensaban casarse, aunque finalmente eso no ha ocurrido porque la médica se ha echado para atrás en el último momento.

Timur había intentado convencer a su exmujer de que no diese un paso tan importante sin estar segura y tras ver que su discurso no obtuvo la respuesta esperada, comenzó a encontrarse mal hasta caer desplomado en el suelo.

Gülçiçek y Efsun han sido las encargadas de comunicarle lo ocurrido a Nevra, que enseguida se ha puesto muy nerviosa al pensar que podía perder a su hijo. Por suerte, lo médicos han conseguido estabilizarle y parece que va a salir de esta.

En cuanto Nevra ha llegado al hospital y ha visto a sus nietos destrozados, enseguida se ha puesto en lo peor: “Ha muerto”. La mujer se ha caído desplomada al suelo sin saber que su hijo evoluciona lenta, pero favorablemente. ¿Se recuperará pronto?