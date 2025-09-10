Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 9 de septiembre

¡Pánico en el hospital! Nevra se desmaya al pensar que Timur ha muerto

Al ver a sus nietos destrozados y tras conocer que a su hijo le había dado un infarto, Nevra se ha temido lo peor y ha caído desplomada en el suelo.

¡Pánico en el hospital! Nevra se desmaya al pensar que Timur ha muerto

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A Timur le ha dado un infarto cuando se encontraba solo en el baño del lugar en el que Evren y Bahar pensaban casarse, aunque finalmente eso no ha ocurrido porque la médica se ha echado para atrás en el último momento.

Timur había intentado convencer a su exmujer de que no diese un paso tan importante sin estar segura y tras ver que su discurso no obtuvo la respuesta esperada, comenzó a encontrarse mal hasta caer desplomado en el suelo.

Gülçiçek y Efsun han sido las encargadas de comunicarle lo ocurrido a Nevra, que enseguida se ha puesto muy nerviosa al pensar que podía perder a su hijo. Por suerte, lo médicos han conseguido estabilizarle y parece que va a salir de esta.

En cuanto Nevra ha llegado al hospital y ha visto a sus nietos destrozados, enseguida se ha puesto en lo peor: “Ha muerto”. La mujer se ha caído desplomada al suelo sin saber que su hijo evoluciona lenta, pero favorablemente. ¿Se recuperará pronto?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

¡Pánico en el hospital! Nevra se desmaya al pensar que Timur ha muerto

¡Pánico en el hospital! Nevra se desmaya al pensar que Timur ha muerto

Bahar deja a Evren plantado en el altar mientras a Timur le da un infarto: “No puedo hacerlo”

Bahar deja a Evren plantado en el altar mientras a Timur le da un infarto: “No puedo hacerlo”

Timur intenta convencer a Bahar de que no se case con Evren: “Estoy luchando por ti”
Renacer | 9 de septiembre

Timur intenta convencer a Bahar de que no se case con Evren: “Estoy luchando por ti”

Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin
Renacer | 9 de septiembre

Timur vuelve a recibir un duro golpe: es destituido como médico jefe tras la traición de Rengin

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

El empresario se arrepiente de lo ocurrido mientras Digna solo quiere marcharse de esa casa para siempre.

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio
Resumen

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

El patriarca de los Merino le pide a la madre de Tasio que le ayude a tender puentes con su hijo. No quiere seguir enfadado con él.

"¡Suéltame!": Digna se golpea contra la puerta tras un fuerte forcejeo con don Pedro

"¡Suéltame!": Digna se golpea en la cara tras un fuerte forcejeo con don Pedro

"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas

"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"

Publicidad