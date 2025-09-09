Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

El patriarca de los Merino le pide a la madre de Tasio que le ayude a tender puentes con su hijo. No quiere seguir enfadado con él.

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Lo que parecía una agradable cena entre padre e hijo acabó de la peor manera. Tasio se marchó de casa de los De la Reina muy enfadado.

Ahora, Damián le ha pedido a Ángela, la madre de Tasio, que le ayude a reconciliarse con él. La mujer ha intentado hablar con su hijo, pero Tasio no se lo ha tomado nada bien.

Por otro lado, Marta y Pelayo han pedido ayuda a Miguel Ángel Vaca para evitar que cierren la fábrica.

Además, Joaquínse ha enfrentado a Irene y María le ha pedido ayuda a don Agustín para convencer a Andrés que deben adoptar un hijo.

Luis se da cuenta de las cosas con Luz están cada vez más tensas y decide contarle que… ¡Cristina le besó!

María le ha pedido a Begoña una tregua entre ellas dejando a la enfermera muy sorprendida.

Y los celos se han apoderado de don Pedro provocando un fuerte forcejeo entre él y Digna que ha acabado de la peor de las maneras…¡la matriarca de los Merino se ha golpeado contra la puerta siendo víctima del lado más oscuro y violento de su marido.

