La amenaza de Saúl que deja temblando a Mónica: “¿Cuánto miedo te da la exhumación del cadáver?”

Mónica vive en un miedo constante de ser descubierta y que su hermano se cobre las amenazas que 30 años antes juró por su vida que cumpliría. Octavio es consciente de los miedos de su mujer, y ha intentado animarla de todas las maneras.

“Tú eres un carro de combate”, ha anunciado mientras la abrazada, sacándola una sonrisa. Además, le ha propuesto traer a uno de sus chefs favoritos a casa: “Las penas con pan son menos”, ha argumentado, al momento que Carmen llegaba con una llamada entrante para la mujer.

Octavio la ha dejado sola al teléfono mientras se encargaba de la cena, y Mónica, al responder, se le ha quedado la piel helada: “Querías venir a verme a la cárcel y ahora ni me contestas”, ha dicho la voz de Saúl al otro lado de la línea.

“Tengo curiosidad por saber cuánto miedo te da la exhumación del cadáver”, ha comentado antes de afirmar que en la cárcel no puede llevar un vestido tan bonito como el que llevaba en ese momento.

Al instante, Mónica ha entrado en pánico y ha colgado. ¿Cómo sabe Saúl la ropa que está usando? ¿Desde dónde la está vigilando?