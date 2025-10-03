Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 30

La amenaza de Saúl que deja temblando a Mónica: “¿Cuánto miedo te da la exhumación del cadáver?”

La mujer ha recibido una llamada de su hermano en la que le advertía que dentro de muy poco podría ir a la cárcel.

Mónica vive en un miedo constante de ser descubierta y que su hermano se cobre las amenazas que 30 años antes juró por su vida que cumpliría. Octavio es consciente de los miedos de su mujer, y ha intentado animarla de todas las maneras.

“Tú eres un carro de combate”, ha anunciado mientras la abrazada, sacándola una sonrisa. Además, le ha propuesto traer a uno de sus chefs favoritos a casa: “Las penas con pan son menos”, ha argumentado, al momento que Carmen llegaba con una llamada entrante para la mujer.

Octavio la ha dejado sola al teléfono mientras se encargaba de la cena, y Mónica, al responder, se le ha quedado la piel helada: “Querías venir a verme a la cárcel y ahora ni me contestas”, ha dicho la voz de Saúl al otro lado de la línea.

“Tengo curiosidad por saber cuánto miedo te da la exhumación del cadáver”, ha comentado antes de afirmar que en la cárcel no puede llevar un vestido tan bonito como el que llevaba en ese momento.

Al instante, Mónica ha entrado en pánico y ha colgado. ¿Cómo sabe Saúl la ropa que está usando? ¿Desde dónde la está vigilando?

David y Julia se besan apasionadamente… ¡y Patricia los pilla!

La amenaza de Saúl que deja temblando a Mónica: "¿Cuánto miedo te da la exhumación del cadáver?"

"Vas por buen camino": la pista que recibe César de un misterioso número
"Apenas sé nada de mi hermano": Serrano se presenta en la mansión Oramas para interrogar a Mónica
Imagen
César descubre la segunda parte de la carta de suicidio de su padre

Amanda le ha entregado lo que ha encontrado entre las cosas de su madre, y juntos, toman una decisión.

"¿Le ves capaz de liarse con la primera fulana que se le ponga?": Patricia se desahoga con Julia sobre David
La mujer del primogénito sabe que su relación pende de un hilo, y la única persona a la que puede acudir para desahogarse es Julia.

"Llevo pensando en ella más de 20 años": Saúl, obsesionado con Amanda… ¡se presenta en su tienda!

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

David se muestra más distante con Patricia... ¡tras pasar la noche con Julia!

