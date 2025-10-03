Antena 3 LogoAntena3
“¿Le ves capaz de liarse con la primera fulana que se le ponga?”: Patricia se desahoga con Julia sobre David

La mujer del primogénito sabe que su relación pende de un hilo, y la única persona a la que puede acudir para desahogarse es Julia.

Patricia está desatada: sabe que su marido la está mintiendo, inventándose reuniones falsas y compromisos que no existen solamente para no pasar más tiempo a su lado.

Pero lo peor no es solo sentirse traicionada, sino también no poder desahogarse nada más que con Julia.

“¿Qué voy a pensar, aunque no quiera pensarlo?”, ha exclamado la mujer fuera de sí: “¡Que el marido más enamorado del mundo me la está pegando con otra!”.

Julia no sabía qué hacer: hace apenas unas horas, David y ella habían estado hablando e incluso… ¡habían llegado a besarse!

Y aunque ha intentado convencer a Patricia de lo contrario, no puede evitar sentir que está traicionando a su compañera y amiga. ¿Se acabará enterando Patricia por su cuenta? ¿O Julia conseguirá armar el valor necesario para contarle la verdad?

