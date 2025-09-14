Esme entrega a Seyran su bien más preciado: ¡las pulseras familiares de oro!

Después de años de dolores en el cuerpo, Esme por fin tiene respuesta: está enferma, y el médico le ha confirmado sus mayores miedos.

Hattuç se ha lamentado al escuchar lo que está sufriendo la mujer, pero Seyran no le ha dado tregua “Y tú no la has hecho sufrir, ¿verdad?”, le ha espetado, afirmando que lleva usando toda su vida a su madre como una esclava.

La discusión ha terminado gracias a Esme, y toda la familia ha puesto rumbo a su casa, pero antes de salir, la mujer le ha pedido a Seyran que esperase, y con la excusa de ir al baño, por fin madre e hija se han podido quedar a solas.

Rápidamente, Esme ha sacado dos pulseras de oro y se las ha entregado a la joven. Aunque su idea principal era entregárselas cuando naciesen sus primeros hijos, ha preferido vivir el presente y entregárselas ahora.

Esme no sabe cuánto tiempo le queda y no quiere perder más el tiempo. Madre e hija se han abrazo con amor, sabiendo que no será nada fácil la situación que van a tener que vivir… ¿qué ocurre con Esme? ¿Se curará?