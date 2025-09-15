Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿Cómo te atreves a venir a esta casa?”: Gülgün rompe para siempre su relación con su hijo

Ferit se ha presentado en casa de su madre buscando su perdón, pero esta le ha echado en cara todos sus actos desde que se casó con Seyran y le ha cerrado la puerta.

Gülgün

Desde que su madre se marchó de casa y Seyran ha comenzado a vivir con ella, Ferit se ha distanciado mucho de Gülgün, y para pasar algo más de tiempo con su madre, este ha decidido acudir a su nuevo hogar con un ramo de flores. Pero nada ha salido como esperaba.

Cuando Gülgün ha abierto la puerta, se ha quedado sin palabras al ver a su hijo, pero la sorpresa pronto se ha transformado en rabia y no se ha quedado callada: “¿Cómo te atreves a venir a esta casa?”.

Ferit no ha sabido que decir, pero su madre ha continuado sin dejarle pasar, reprochándole su comportamiento con Seyran desde el día que la conoció: “¿Cómo pudiste hacerle algo tan horrible a tu mujer?”, le ha espetado sin remordimientos.

“Yo cometí el primer error”, ha reconocido Gülgün antes de dar por zanjada la conversación, admitiendo que, en su momento, no debería haber consentido a su hijo el elegir entre dos hermanas.

¿Conseguirán algún día solucionar sus diferencias y volver a comportarse como madre e hijo? ¿O será el final definitivo de su relación?

