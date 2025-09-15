“¿Cómo te atreves a venir a esta casa?”: Gülgün rompe para siempre su relación con su hijo

Desde que su madre se marchó de casa y Seyran ha comenzado a vivir con ella, Ferit se ha distanciado mucho de Gülgün, y para pasar algo más de tiempo con su madre, este ha decidido acudir a su nuevo hogar con un ramo de flores. Pero nada ha salido como esperaba.

Cuando Gülgün ha abierto la puerta, se ha quedado sin palabras al ver a su hijo, pero la sorpresa pronto se ha transformado en rabia y no se ha quedado callada: “¿Cómo te atreves a venir a esta casa?”.

Ferit no ha sabido que decir, pero su madre ha continuado sin dejarle pasar, reprochándole su comportamiento con Seyran desde el día que la conoció: “¿Cómo pudiste hacerle algo tan horrible a tu mujer?”, le ha espetado sin remordimientos.

“Yo cometí el primer error”, ha reconocido Gülgün antes de dar por zanjada la conversación, admitiendo que, en su momento, no debería haber consentido a su hijo el elegir entre dos hermanas.

¿Conseguirán algún día solucionar sus diferencias y volver a comportarse como madre e hijo? ¿O será el final definitivo de su relación?