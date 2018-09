Gonzalo y María: El Regreso

A partir del este jueves 13 de septiembre, los espectadores serán testigos del sorprendente regreso de Gonzalo Valbuena. Unas semanas más tarde, el próximo mes de octubre, será el turno para la vuelta de María Castañeda. Ambos, que vivieron una de las historias de amor más emblemáticas de la serie diaria de Antena 3, regresan en una emocionante trama junto con Fernando Mesía, Francisca Montenegro y Raimundo Ulloa.

El regreso de Gonzalo Valbuena

Gonzalo, el querido personaje de Puente Viejo que luchó junto con María Castañeda para vivir su historia de amor, regresa a Puente Viejo. Jordi Coll vuelve a ponerse en la piel de Gonzalo para vengar la muerte de sus hijos, pero no parece el mismo de antaño. ¿Qué le habrá ocurrido durante este tiempo en Cuba para haber desarrollado este nuevo carácter huraño y hosco? Pero Gonzalo vuelve con un propósito: cobrar su venganza y acabar con Francisca Montenegro.

La llegada de Gonzalo deja a todos desconcertados, no parece el mismo. Además, Saúl y Julieta observan con estupor la extraña relación que se establece entre Gonzalo y Fernando. Ellos no lo vivieron en primera persona, pero por lo que les han contado, saben que eran enemigos acérrimos. No tiene sentido que ahora no sólo se soporten sin que actúen como poco menos que compañeros y amigos. Siguen pensando que hay muchos puntos oscuros en los acontecimientos que están ocurriendo en La Casona. ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Estará enterada María de la venganza de su marido?

Además, Gonzalo y Raimundo parece que también traman algo, esta vez a espaldas de Fernando y el resto de La Casona. ¿Qué ocultarán?

El regreso de María Castañeda

Tras interpretar a María Castañeda durante más de dos años y más de 600 capítulos, Loreto Mauleón regresa a ‘El secreto de Puente Viejo’ en busca de sus padres, pero ya no es la niña sonriente y alegre que se marchó del pueblo. No es lo único que ha cambiado; ya que parece que la bonita relación que mantenía con Gonzalo tampoco es la misma. Ahora muestra una tristeza y un desasosiego que nadie se podía haber imaginado ver en sus ojos tras su marcha. ¿Qué le habrá ocurrido durante este tiempo?

A Fernando, que sigue enamorado de María, no le pasa desapercibido que ella se muestra enojada y distante con su marido, es por eso por lo que se ofrece como su paño de lágrimas. Fernando ha estado esperándola y no se rendirá hasta que la conquiste.