Lola apareció en la vida de Prudencio de una manera inesperada ya que un día entró por la puerta mientras él cuadraba los últimos detalles de su negocio junto a Marchena. Lola preguntó por Prudencio Ortega y él se quedó embelesado con la belleza de la joven.

A diferencia de Ortega, Lola tan solo se interesaba por Prudencio porque precisaba de su ayuda: necesitaba que le prestase dinero. Sin embargo, la actitud de Prudencio cambió al saber que Lola iba a casarse con otro hombre. Posteriormente, Lola le confesó a Prudencio que su boda no se iba a celebrar y, le aseguró, que no volvería a enamorarse de ningún hombre. A pesar de eso, Prudencio se atrevió a declararle su amor y ella no quiso rechazar el bonito gesto del joven.

La relación avanzaba poco a poco, comenzaban a experimentar sus momentos más íntimos y vivieron su primera noche de pasión, algo que ninguno de los dos olvidará jamás.

Prudencio no dejaba de mostrarle su amor a Lola y la sorprendía con detalles especiales que dejaban a la joven sin palabras. ¡Qué bonita forma de demostrarle su amor con un gran detalle!

A pesar de los altibajos por los que, de vez en cuando, pasaba la relación, el amor entre ellos se mantenía y su enamoramiento cada vez era mayor. Fue entonces cuando Prudencio le confesó que nunca antes había sentido algo así por otra mujer y ambos se juraron amor eterno.

Entonces la pareja decidió que había llegado el momento de casarse y Prudencio sorprendió, una vez más, a Lola con una romántica petición de mano. La joven, que se quedó sin palabras, no pudo evitar decir que sí y dar paso, de esta forma, a una nueva etapa. Solo faltaba decidir el día de la boda.

La boda se acercaba y Don Anselmo les comunicó que los papeles ya estaban preparados para el enlace. La pareja estaba más feliz que nunca y no podía esperar más a que llegara el día. Prudencio y Lola estaban decididos a pasar por el altar y convertirse en marido y mujer.