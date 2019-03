María de Nati: "Prado muestra una máscara que le impide enseñar cómo es realmente"

Nunca pensó ser una mujer valiente, pero al tener que dejar atrás su entorno para salvar su vida, se dio cuenta de que por sus venas corre el coraje y la dignidad de los Castañeda. Cuando al fin llega al pueblo, es recibida con los brazos abiertos, especialmente por Matías, que enseguida se prenda de la muchacha… Sin embargo, Prado esconde un secreto que se revelará en el peor de los momentos... ¿Conseguirá sobreponerse a su negro pasado y seguir adelante? Y Matías, cazador cazado, ¿conseguirá enamorar a la muchacha?

María de Nati interpreta a Prado en El secreto de Puente Viejo, la actriz nos cuenta a la web que Prado "tendrá que madurar muy rápido por la muerte de su madre, y lo último que le dijo fue que no confiará en nadie y acudiera a Puente Viejo". Y Prado se encontrará "con Matías que la cuida y la protege y gracias a él consigue llegar al pueblo".

María nos cuenta cómo es su personaje, "tiene una coraza de inseguridad y desconfianza a raiz de la muerte de su madre, dee cara a los demás parece que tiene mucho carácter y segura pero es al contratrio, Prado tiene miedo, está sola y no tiene hogar". Nos explica que "Lo que ella muestra es totalmente una máscara, ella el dulce y abierta pero no lo muestra porque el recuerdo de su madre no se lo permite".

A María de Nati lo que más le gusta de Prado es "la relación con Matías, los dos empatizan muy pronto, es bonito como se abre a él. Ella quiere depositar toda la confianza en él, porque hay mucha química y cierta atracción".

El 15 de mayo Prado, interpretada por María de Nati, aparecerá en El secreto de Puente Viejo.