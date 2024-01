Rosa sacude a Román con sus especulaciones sobre la muerte de Chimo: "Elena está detrás de todo esto"

Román ha entregado a Rosa un reloj que pertenecía a Chimo y que se había quedado en la empresa. En una conversación entre ambos, Rosa ha compartido el impacto que tuvo en Chimo descubrir que era hijo de Federico y no de Agustín.

El novio de Lola, visiblemente afectado por la situación, ha explicado cómo se siente tras haber leído la nota de suicidio de Chimo, donde se culpa por la muerte de Mario. Además, ha lamentado la situación de Federico, que se encuentra ingresado en el hospital tras sufrir otro ictus.

Por su parte, Rosa ha aclarado a Román que ella nunca le contó a su hijo que tenía una relación con Federico, señalando a Elena como la responsable y describiéndola como "una mujer herida y despechada porque su marido le estaba siendo infiel".

Rosa ha recordado que Chimo era el protegido de Elena, enfatizando su veredicto: "No hay peor ciego que el que no quiere ver. Debe ser muy duro descubrir que una persona a la que quieres no es como pensabas". Mientras escuchaba las palabras de la mujer, Román se ha quedado en shock.