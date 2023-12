Román demuestra a Marcelino que su amor por Lola es sincero: "Haré todo lo posible por hacerla feliz"

Marcelino ha aprovechado la visita de Román al bar para tener una conversación seria con él, ahora que tiene una relación con Lola.

De manera directa, el marido de Manolita le ha preguntado al joven cuáles son tus intenciones con su hija y, sin titubear, Román ha respondido con el corazón en la mano: estar con ella para siempre, sin importar las circunstancias.

Dejándole claro que sus sentimientos son sinceros, el hijo de los Quevedo ha compartido con Marcelino todo lo que ha hecho por ella: “He roto mi compromiso y he parado la boda. Me he enfrentado a mi familia y he pasado por alto que está casada".

Además, el contable le ha asegurado a su futuro suegro que intentó olvidar a Lola después de descubrir que es la madre de Malena, pero fue en vano. "Haré todo lo posible por hacerla feliz", le ha dicho.

Las palabras de Román han conmovido a Marcelino y no ha podido evitar emocionarse. "Me has convencido", ha respondido. Para darle la bienvenida a la familia, el padre de Lola ha invitado a Román a la cena de Nochevieja.