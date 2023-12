Elena estalla tras descubrir que Lola ha destapado la verdad: “Esto no se va a quedar así”

Lola salvó la vida de Malena, pero no pudo callar por más tiempo la verdad oculta. Tras leer un informe médico en el salón, la pequeña de los Quevedo no pudo evitar preguntar por qué no le había dicho que ella era su donante. La tensión en la conversación fue en aumento hasta que la modista se vio obligada a decirle que es su madre biológica.

Sobrecogida por esta impactante revelación, Malena abandonó la casa, sumiendo a la familia Quevedo en una angustiosa incertidumbre. Ante la falta de noticias sobre su paradero, Román, al llegar a casa, ha puesto al tanto a sus padres de lo ocurrido: "Lola ha acabado diciéndole la verdad".

La noticia ha desencadenado la furia de Elena, jurando no permitir que la hija de Manolita y Marcelino los hunda tan fácilmente. "Esto no va a quedarse así", ha afirmado muy enfadada. Así, la matriarca de los Quevedo ha prometido no descansar hasta hundir a la joven. "Yo muero matando", ha advertido a Román.