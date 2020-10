Manolita se siente sola y desamparada en su búsqueda por la verdad de la muerte de su hija

Pelayo mantiene una intensa conversación con Manolita respecto a la muerte de Marisol. El patriarca de los Gómez la anima a que no se quede anclada en el pasado y mire hacia delante, pero ella insiste en seguir investigando acerca de la muerte de Marisol.

Manolita está convencida que la causa oficial que recoge la autopsia no fue el motivo que causó la muerte de su hija, y no va a parar hasta averiguarlo. A pesar de que no sienta el apoyo de su familia.

¿Todavía no eres PREMIUM? Con la suscripción podrás ver contenidos originales y exclusivos como ‘#Luimelia’, adelantarte a la emisión de tus series como ‘Amar es para siempre’ ¡y todo sin publicidad! Hazte PREMIUM por solo 2,99€/mes.