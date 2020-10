Manolita ruega a Marcelino no darse por vencido: “Hasta que no sepa la verdad no voy a poder seguir adelante”

A pesar de que Abel haya corroborado el informe forense, Manolita no quiere aceptar la causa oficial de la muerte de Marisol. Está segura de que su hija estaba en la etapa más feliz de su vida y no tenía motivos para recaer en las drogas. Por eso no va a parar hasta encontrar una causa coherente.

Pero Marcelino está cansado de alargar la investigación y quiere terminar este sufrimiento cuanto antes. Pero a pesar de ser partidario en aceptar el forme forense, Manolita le ruega que la ayude a descubrir la verdad. ¿Qué decisión tomará?

¿Todavía no eres PREMIUM? Con la suscripción podrás ver contenidos originales y exclusivos como ‘#Luimelia’, adelantarte a la emisión de tus series como ‘Amar es para siempre’ ¡y todo sin publicidad! Hazte PREMIUM por solo 2,99€/mes.