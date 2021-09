Manolín organiza su ‘reboda’ con Emma a pesar de no tener su confirmación

Manolín tiene claro que, después de todo lo que han vivido, él y Emma se merecen tener un final feliz. Él no quiere seguir adelante con la separación y decide llamar a Emma para saber cuál es su opinión. Pero ahí no queda la conversación, sino que Manolín sorprende a Emma con una emocionante proposición: “quiero que nuestra historia vuelva a donde comenzó todo, en el altar”.

Todavía no sabe cuál es la respuesta de Emma, pero Manolín no puede estar más emocionado y ya ha contado con la ayuda de su familia para comenzar con los preparativos. Desde su punto de vista no hay posibilidad de que no se presente Emma, pero, ¿Cómo habrán reaccionado sus padres al enterarse de ese pequeño detalle?

