La desgarradora reacción de Malena ante la confesión de Lola: "Me habéis engañado todos"

Algunas decisiones cambian el curso de las cosas, y, como suele decirse, la verdad siempre encuentra su camino. Ahora, Lola ha confesado toda la verdad a su hija y, por fin, ha llegado uno de los momentos más esperados del gran final de Amar es para siempre.

Todo comenzó cuando Malena descubrió un informe médico en el salón y no pudo evitar preguntar insistentemente por qué no le había dicho que ella era su donante. La tensión en la conversación fue en aumento hasta que Lola se vio obligada a decirle que es su madre biológica.

A pesar de que la modista quería proteger a Malena, la verdad ha resultado ser un arma de doble filo. Tras desvelar la unión que hay entre ambas, Lola ha intentado compartir su verdad, tratando de no abrumarla con los detalles: "No ha habido un solo día en estos dieciséis años en los que no haya dejado de pensar en ti. Eres mi hija y te quiero más que a nada en el mundo".

Sin embargo, la noticia ha impactado mucho a Malena y ha reaccionado con enfado e incredulidad. "¿Cómo has podido ocultarlo todo este tiempo?", le ha reprochado.

Lola, rota de dolor, le ha pedido perdón a su hija, lamentando el error que cometió al hacerle caso a las monjas de la congregación: "Lo siento, Malena. No quería hacerte daño".

La pequeña de los Quevedo, consciente de que ha vivido toda su vida en una mentira al pensar que sus abuelos paternos eran sus padres, ha cargado contra Lola, acusándola de egoísta: "Deberías haberme dicho toda la verdad el día que me conociste".

Ahora, la verdad está sobre la mesa y Malena sabe que Lola y Mario son sus padres, y Elena y Federico, sus abuelos paternos. Sin duda, esta confesión ha abierto una brecha entre ambas, marcando un nuevo capítulo en sus vidas.