Capítulo 370 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Andrés admite su error y se ve obligado a pedir perdón

En mitad de una comida familiar, Andrés ha reconocido su error al acusar a Gabriel sin pruebas: “te debo una disculpa”, ha dicho tras haber escuchado a Remedios confesar que lo hizo para ayudar a su hija con un nuevo negocio.

Las conversaciones también se han tensado entre Gema y Joaquín, después de que ella haya confesado que ha pensado sacar a Teo del colegio. Joaquín ha sido claro: “Ni de broma, Gema”. Manuela, desesperada, ha querido saber si Claudia le entregó la carta a Gaspar y, mientras tanto, Cristina ha tenido un breve encuentro con Pepe.

En el plano empresarial, Gabriel ha insistido en demandar a Brossard, algo que ha sorprendido a Marta: ¿estas hablando de demandarles?”. Y en un plano algo más personal, Irene le ha revelado a don Pedro que Pepe está en Toledo y que ahora entiende porque la dejó: “no me abandonó porque me quedé embarazada, sino porque no me quería”.

