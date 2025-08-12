Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

Durante una reunión con Marta y Joaquín, el abogado ha propuesto demandar a Brossard por plagio industrial. Con el argumento de hacer justicia y mandar un mensaje claro a los franceses, el abogado ha asegurado que: “No van a querer llegar a juicio, pactarán con nosotros”.

Marta, sin embargo, ha sido más prudente. “Brossard es una empresa muy grande y enfrentarnos a ellos en los tribunales podría salirnos muy caro”, ha dicho, preocupada por la repercusión que esto pueda tener.

Joaquín ha añadido: “Nada nos asegura que ganemos el juicio si no conseguimos demostrar que el contacto de Remedios trabajaba para Brossrad. Se podría volver en nuestra contra y además dañaría nuestra imagen”.

A pesar de las dudas, Gabriel ha insistido en construir un caso sólido, convencido de que es lo correcto. “Yo creo que hay que ir a por ellos para hacer justicia”, ha sentenciado.

¿Está Gabriel tratando de desviar sospechas hacia otros? ¿O quiere controlar desde dentro los términos de un posible pacto con Brossard?