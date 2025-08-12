Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 370

Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

El abogado de la familia De la Reina se muestra firme en su decisión de iniciar acciones legales contra la empresa francesa para disipar las sospechas sobre su culpabilidad.

Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

Publicidad

Durante una reunión con Marta y Joaquín, el abogado ha propuesto demandar a Brossard por plagio industrial. Con el argumento de hacer justicia y mandar un mensaje claro a los franceses, el abogado ha asegurado que: “No van a querer llegar a juicio, pactarán con nosotros”.

Marta, sin embargo, ha sido más prudente. “Brossard es una empresa muy grande y enfrentarnos a ellos en los tribunales podría salirnos muy caro”, ha dicho, preocupada por la repercusión que esto pueda tener.

Joaquín ha añadido: “Nada nos asegura que ganemos el juicio si no conseguimos demostrar que el contacto de Remedios trabajaba para Brossrad. Se podría volver en nuestra contra y además dañaría nuestra imagen”.

A pesar de las dudas, Gabriel ha insistido en construir un caso sólido, convencido de que es lo correcto. “Yo creo que hay que ir a por ellos para hacer justicia”, ha sentenciado.

¿Está Gabriel tratando de desviar sospechas hacia otros? ¿O quiere controlar desde dentro los términos de un posible pacto con Brossard?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”

Fina fotografía a Marta bajo la luz roja del cuarto de revelado protagonizando un mágico momento

Fina fotografía a Marta bajo la luz roja del cuarto de revelado protagonizando un mágico momento

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Andrés convence a Begoña para visitar a Remedios en prisión y exigirle que diga la verdad

Uras se vuelve contra Bahar y Evren contraataca con una lección que no olvidará esta noche en Renacer
Avance

Uras se vuelve contra Bahar y Evren contraataca con una lección que no olvidará esta noche en Renacer

Ángel Pardo se incorpora a Sueños de libertad como José Gutiérrez, el padre biológico de Cristina
Nuevo personaje

Ángel Pardo se incorpora a Sueños de libertad como José Gutiérrez, el padre biológico de Cristina

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos
Renacer 11 de agosto

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

Lo que debería haber sido un momento de alivio se ha convertido en un enfrentamiento lleno de reproches y dolor.

“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte
Renacer | 11 de agosto

“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte

Leyla ha dejado algo más que una herencia. Ha dejado una lección de vida escrita con dolor, coraje y amor.

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo

El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado

Publicidad