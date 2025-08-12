Capítulo 370
Gabriel propone denunciar a Brossard, mientras esconde su verdadero juego: “Hay que ir a por ellos”
El abogado de la familia De la Reina se muestra firme en su decisión de iniciar acciones legales contra la empresa francesa para disipar las sospechas sobre su culpabilidad.
Durante una reunión con Marta y Joaquín, el abogado ha propuesto demandar a Brossard por plagio industrial. Con el argumento de hacer justicia y mandar un mensaje claro a los franceses, el abogado ha asegurado que: “No van a querer llegar a juicio, pactarán con nosotros”.
Marta, sin embargo, ha sido más prudente. “Brossard es una empresa muy grande y enfrentarnos a ellos en los tribunales podría salirnos muy caro”, ha dicho, preocupada por la repercusión que esto pueda tener.
Joaquín ha añadido: “Nada nos asegura que ganemos el juicio si no conseguimos demostrar que el contacto de Remedios trabajaba para Brossrad. Se podría volver en nuestra contra y además dañaría nuestra imagen”.
A pesar de las dudas, Gabriel ha insistido en construir un caso sólido, convencido de que es lo correcto. “Yo creo que hay que ir a por ellos para hacer justicia”, ha sentenciado.
¿Está Gabriel tratando de desviar sospechas hacia otros? ¿O quiere controlar desde dentro los términos de un posible pacto con Brossard?
