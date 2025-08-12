Fina fotografía a Marta bajo la luz roja del cuarto de revelado protagonizando un mágico momento

Fina ha compartido con Marta una idea muy especial: quiere que una foto de su madre sea la portada del calendario que prepara con sus amigas. “Me parece un homenaje muy bonito a tus padres”, le ha respondido Marta, emocionada.

Y, aprovechando el ambiente íntimo del cuarto de revelado, Fina ha improvisado una pequeña sesión con Marta. Sin más pretensiones que captar su esencia, la cámara se ha convertido en un puente entre ambas.

Marta, algo sorprendida por la espontaneidad del momento, se ha dejado llevar. Fina, con gestos suaves, le ha desabrochado los botones de la chaqueta mientras la acariciaba con delicadeza y disparaba su cámara.

“Estás preciosa, no digas nada”, le ha susurrado. La escena se ha llenado de miradas cómplices, alguna risa nerviosa y un ambiente de confianza absoluta, en el que las palabras sobraban. ¡Momentazo!