Uras se vuelve contra Bahar y Evren contraataca con una lección que no olvidará esta noche en Renacer

La relación entre Bahar y Uras llega a su punto más crítico. Pero Evren, decidido a defenderla, le da al joven una lección médica y personal en el momento más tenso.

Uras no puede ocultar su enfado con su madre, y Evren decide enfrentarlo de la manera más directa: en el quirófano, en plena operación. Como adjunto y mentor, lo coloca en una situación límite que podría costarle la vida a un paciente o arruinar su carrera.

Mientras tanto, Bahar no imagina que una queja formal presentada por su propio hijo está a punto de convertirse en un expediente disciplinario en el hospital.

En medio de una lesión esplénica de grado 4, Evren interrumpe la intervención y pone a Uras en una encrucijada: seguir el protocolo y esperar el consentimiento familiar o salvar la vida del paciente sin autorización.

Con los segundos corriendo en su contra, Evren le recuerda que Bahar tampoco tuvo tiempo en el parto de Seren para pedir permisos, y aun así tomó la decisión correcta que salvó a su mujer y a sus bebés, dándole una lección sobre el valor y la presión que conlleva ser cirujano.

Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

