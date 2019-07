MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1658

Ascensión no cabe en sí de gozo con la confesión de Ana López en la que confiesa sentirse culpable de la muerte de Salvador de la Vega por no ofrecerle auxilio. La matriarca de los de la Vega no muestra indignación ante tal confesión para desconfianza de Domingo. Ascensión se escuda en que ya es algo pasado, pero en realidad tiene mucho más que ver de lo que todos se pueden imaginar.