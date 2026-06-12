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Mejores momentos | Capítulo 8

“¿Querrías estar mal conmigo para siempre?”: Raissa y Ruth se dan una nueva oportunidad

La hermana de Can ha decidido proclamar a los cuatro vientos su amor por Ruth y pedirla que la acompañe el resto de su vida.

“¿Querrías estar mal conmigo para siempre?”: Raissa y Ruth se dan una nueva oportunidad

“¿Querrías estar mal conmigo para siempre?”: Raissa y Ruth se dan una nueva oportunidad

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Carmen Pardo
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Raissa ya no quiere esconderse más, tras el desastre vivido durante la boda de Carol y Daryl la hermana de Can ha decidido dejar salir lo que siente y expresarlo.

Subida en un banco en plena calle y a gritos le ha dicho a Ruth “te quiero y perdóname por decírtelo ahora, pero es que no estaba bien” le ha dicho Raissa pidiendo disculpas a la hermana de Sonia por su actitud.

“Lo único que se es que quiero estar mal contigo, cada día, y tú, ¿querrías estar mal conmigo para siempre?” le ha preguntado.

Una propuesta que Ruth ha aceptado y ambas se han fundido en un romántico beso.

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