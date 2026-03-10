Antena3
Así es Lidia, el personaje interpretado por Aria Bedmar: “Es la esperanza de Albany, porque Sonia y Ruth van por lados diferentes”

La actriz que da vida a la hermana de Sonia y Ruth en la familia Beched nos ha contado cómo es su papel en la serie basada en la novela de Megan Maxwell.

Interpretado por Aria Bedmar

Carmen Marar | Carmen Pardo
Publicado:

Lidia no es solo la hija del medio: es el espejo donde se proyectan las aspiraciones de una madre clásica, pendiente del qué dirán y obsesionada con que todo encaje. Bedmar dibuja a su personaje como “la esperanza” de Albany, la hija que parece cumplir con el guion familiar.

La actriz reconoce que la distancia entre ella y Lidia es menor de lo que pensaba. “Intento ser controladora y que todo el mundo esté bien. Cuando las cosas no están organizadas me da ansiedad y eso es muy Lidia”, admite con honestidad. Esa pulsión por mantener el orden, por sostener emocionalmente a los demás, convierte a su personaje en un pilar… pero también en alguien que carga más peso del que aparenta.

Su experiencia personal también ha sido clave para construir el vínculo entre hermanas. Tener un hermano le ha permitido comprender esa mezcla de amor incondicional y exasperación cotidiana que define muchas relaciones fraternales. “Mataría por mi hermano, pero a veces lo mataría yo”, resume entre risas, sintetizando esa tensión permanente entre la lealtad absoluta y el conflicto inevitable.

Aunque confiesa sentirse más cercana a Ruth y observa que Sonia vive con mayor libertad, Aria Bedmar subraya que lo verdaderamente relevante es la conexión entre las tres.

Así es Lidia

Es la hermana mediana. Trabaja como médico en un hospital, pero teme tanto la reacción de su madre que le oculta a su madre que lleva meses enamorada de un celador.

