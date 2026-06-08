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Megan Maxwell se sincera: “Cuando escribía las escenas de sexo estaba pensando en pasarlo bien, no en cómo es grabar con prótesis”

La escritora de la serie se ha tomado con humor las críticas sobre algunas de sus propuestas en el libro por parte del equipo de rodaje y les ha dado las explicaciones sobre las situaciones en las que les ha puesto.

Megan Maxwell se sincera

Megan Maxwell se sincera: “Cuando escribía las escenas de sexo estaba pensando en pasarlo bien, no en cómo es grabar con prótesis”

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Carmen Pardo
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Megan Maxwell ha querido responder a las preguntas que se ha hecho el equipo de ¿A qué estás esperando? sobre las situaciones que han tenido que llevar a la serie sobre los protagonistas de sus libros.

¿No era más fácil otra profesión en vez de pilotos con los difícil que es rodar en el aeropuerto de Barajas? La autora del libro bromea, “no pensé en la complicidad de rodar en un aeropuerto, pero tenía claro que mi intención era que los protagonistas fueran pilotos”.

Sobre las escenas de sexo, Megan Maxwell ha respondido a la queja de la coordinadora de intimidad de la serie, “cuando escribía las escenas de sexo estaba pensando en pasarlo bien, no en lo difícil que es grabar con prótesis en la ducha” ha bromeado la escritora.

A la hora de rodar con animales, la autora del libro lo tiene claro, “cómo yo tengo cinco perros, tienen que salir perros en mis series, y sé lo difícil que es que te hagan caso todos a la vez” ha afirmado Megan Maxwell sobre el trabajo con animales.

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