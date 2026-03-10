María de Nati describe a Raissa: “Sufre mucho y tiene muy poca autoestima”

Antena3
María de Nati llega a ¿A qué estás esperando? con un personaje atravesado por el conflicto íntimo y las tensiones familiares. En la piel de Raissa, hermana de Can Dogo, la actriz compone el retrato de una joven que lucha por ser ella misma en un entorno que no se lo pone fácil.

María de Nati es Raissa

Raissa es hija de Mía y Ayaz, personajes encarnados por Pastora Vega y Ramón Langa. Su presencia no es accesoria: forma parte del núcleo emocional de la trama y aporta una mirada distinta dentro de una familia marcada por el peso de la tradición. María de Nati asume así un papel que combina vulnerabilidad y carácter, y que promete evolucionar a lo largo de la historia.

La actriz no oculta el buen ambiente que se respira tras las cámaras. Durante el rodaje, asegura que se lo ha pasado “súper bien” porque “hay muy buena química entre todos”. Esa complicidad, explica, se traduce en escenas corales llenas de energía y en más de un ataque de risa compartido, un contraste llamativo frente a la intensidad dramática que atraviesa su personaje.

Pero más allá del compañerismo, el reto interpretativo ha sido clave. “Para mí está siendo un reto”, admite María de Nati, antes de definir a Raissa como “una persona que está sufriendo mucho y que no puede ser ella misma en una familia tan tradicional y conservadora”. La actriz subraya además que su personaje “no puede aceptar su realidad”, un conflicto que vertebra buena parte de su recorrido.

En ese contexto, la relación con su hermano Can se convierte en un refugio. María destaca que es la única persona con la que Raissa puede sincerarse y habla de una “relación muy bonita y divertida”.

Así es Raissa

Hermana pequeña de Can. Caprichosa y consentida, añora el cariño de un padre que no se fija en ella.

Vive en secreto su condición sexual y no ha superado la ruptura con la que ha sido el amor de su vida. Su hermano la adora y se preocupa mucho por ella.

