Llum Barrera interpreta a Albany: “Es una mujer muy ambiciosa”

Albany vive con una obsesión clara: garantizar que sus hijas consigan un buen matrimonio que les permita mantener, o incluso elevar, su estatus social. Su prioridad no es solo la estabilidad emocional de las jóvenes, sino blindar un modo de vida que considera irrenunciable.

“Es una mujer muy ambiciosa”, explica Barrera al definir a su personaje. Esa ambición, lejos de ser un rasgo superficial, estructura cada una de sus decisiones. Albany entiende el mundo como una partida estratégica en la que el amor, la familia y las relaciones personales también se negocian. Su mirada pragmática, casi calculadora, la sitúa en constante tensión con su hija Sonia, a quien interpreta dentro de un marco de exigencia permanente.

Sin embargo, el conflicto entre madre e hija no es tan simple como parece. Aunque las diferencias ideológicas y emocionales son evidentes, la actriz matiza esa distancia: “No son tan distintas”. Bajo el choque generacional y las discusiones por la manera de entender la vida, existe un espejo incómodo que las conecta más de lo que ambas estarían dispuestas a admitir.

“Las dos han tenido que criar a una hija sin pareja y han tenido que luchar para llegar donde están”, afirma Barrera, subrayando el trasfondo común que las une.

Así es Albany

Madre de Sonia y de dos hijas más que tuvo con su segundo marido al quedarse viuda. Amante del lujo y del dinero, vive obsesionada con lograr que sus hijas tengan un buen matrimonio y no pierdan su alto nivel de vida.

Es muy dura con Sonia, por ser madre soltera, por su físico curvilíneo y por su excesiva independencia. Hay que tener mucha mano izquierda con ella, nunca está satisfecha.