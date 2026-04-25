La innovadora adaptación de ¿A qué estás esperando?: Así se han reimaginado las novelas de Megan Maxwell

¿A qué estás esperando? ha aterrizado por fin en Antena 3. La serie de Adriana Torrebejano y Rubén Cortada llega para hablar sin tabúes del sexo y de las relaciones, llevando el erotismo a la comedia romántica en cada episodio. Una adaptación de la novela homónima del superventas de Megan Maxwell que promete dar que hablar cada jueves.

Sin embargo, la adaptación de la literatura a la pequeña pantalla no ha sido especialmente corriente. Y es que, como los lectores de Maxwell bien habrán notado, esta historia no está contando únicamente una novela. ¡Son dos libros en una misma serie!

La historia de Can y Sonia que da título a la producción, en realidad, fue la segunda obra en ver la luz. En 2019 se publicaba Tampoco pido tanto, donde se presentaban a los personajes de Carol (Eva Ugarte) y Daryl (Francisco Ortiz); mientras que ¿A qué estas esperando? servía para ampliar este universo en 2020, dando forma a los personajes que ahora protagonizan la serie.

Entonces, ¿cómo se han reestructurado las tramas de Megan Maxwell?

En el primer episodio de ¿A qué estás esperando? se presentan efectivamente a los protagonistas, Sonia y Can. Su historia de amor (y pasión) va a ser el eje central de la primera temporada, al igual que lo es en los libros. No obstante, también introducen a Carol y Daryl que, si bien no se habla de cómo empieza su enamoramiento (algo que sí sucede en la obra original), se mostrará la hilarante presentación del piloto de aviones a la familia de su prometida, tal y como ocurre en Tampoco pido tanto.

No son muchas las películas o series que se animan a fusionar varios libros en una sola adaptación. Ahora bien, teniendo en cuenta los buenos resultados que ha dado esta reinvención, el acierto es más que evidente. Porque las reglas de la literatura no son las reglas del cine y es una suerte que, cuando se traducen las palabras en imágenes, se consiga que todo fluya de forma natural.

¿Todavía no tienes claras las tramas de cada novela? Dale play al vídeo de arriba y descúbrelas.