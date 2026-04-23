Mejores momentos | Capítulo 1
Can, sin palabras ante la confesión de su mejor amigo: “Me caso”
Daryl le ha confesado al comandante que lleva meses conociendo a alguien y han dado el paso de formalizar su relación por todo lo alto.
Can es un atractivo piloto de ascendencia turca que, por respeto a la tradición familiar y a los deseos de su padre, acude cada mes a cenas en las que le presentan posibles candidatas a matrimonio.
Sin embargo, esa no es la vida que él desea. Can prefiere disfrutar de relaciones sin compromiso, frecuenta locales donde se permite dejarse llevar y mantiene sus emociones bajo control para evitar enamorarse.
Por su parte, Daryl, su mejor amigo y también piloto, parece dispuesto a abandonar la soltería cuando se enamora de Carol, una azafata espontánea y arrolladora que sacudirá por completo su mundo.
No obstante, los temores que ambos arrastran y las diferencias que los separan les obligarán a replantearse sus sentimientos y a decidir si su historia puede superar los obstáculos.
