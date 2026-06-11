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Mejores momentos | Capítulo 8

El incómodo encuentro de Raissa, Ruth y Amélie: “Soy un vómito que te encuentras por la calle”

En plena boda de Carol y Daryl, Ruth se encuentra a Raissa con la mujer a la que prometió que no volvería a ver en la vida.

El incómodo encuentro de Raissa, Ruth y Amélie

El incómodo encuentro de Raissa, Ruth y Amélie: “Soy un vómito que te encuentras por la calle”

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Carmen Pardo
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Raissa se queda sin palabras al ver a Ruth de camarera en la boda de Caril y Daryl, el momento se vuelve aún más incómodo cuando aparece Amelie, ante la mirada perpleja de Ruth.

“Tienes que probar este queso, que para mí es una aberración” le dice Amelie mientras pone el queso en las manos de Ruth, “para eso estamos, para recoger la mierda” le dice la hermana de Sonia a la exprometida de Raissa.

La hermana de Can va corriendo tras Ruth y le confiesa que “soy una mierda de persona”, lo he hecho porque quería molestar a mi padre. Ruth le da largas a Raissa, “he probado el queso y está buenísimo” le dice mientras se aleja y le aconseja disfrutar de la boda junto a su acompañante.

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