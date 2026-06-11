Emoción, lágrimas y mucho amor: el inolvidable ‘sí, quiero’ de Daryl y Carol

La novia ha avanzado con mucha emoción ante la atenta mirada de los invitados, su madre Cristina con lágrimas en los ojos la grababa con el móvil y Daryl la esperaba sin palabras en el altar.

Sus manos entrelazadas y las miradas cómplices hacían ver a los invitados que estaba ante una pareja que desprendía mucho amor.

Y así lo han celebrado con vítores, cuando Carol y Daryl se han fundido en un apasionado beso tras brindar con sus copas de champagne. No te pierdas el emotivo ‘sí, quiero’ de la pareja.

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