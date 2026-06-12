Can y Sonia enfrentados por la infidelidad de Ayaz: “Yo nunca he rogado para que me quieran y tampoco lo voy a hacer ahora”

Mía y Sonia han acabado entre lágrimas al confesar el dolor del amor, cuando Ayaz ve a su mujer llorando cree que Sonia le ha contado la infidelidad que vio.

El empresario acusa a Sonia de mentir y de querer destruir a su familia. Un tenso momento en el que Can se pone del lado de su padre y culpa a su pareja de hacer daño a su madre por ser una persona muy impulsiva.

Sonia tira de orgullo y le asegura a Can que nunca ha rogado para que la quisieran y que en ese momento tampoco lo iba a hacer. La wedding planner abandona a la familia de Can entre lágrimas cuando Mía decide confesar la verdad, “ella no ha dicho nada, te ha delatado tú solo, como siempre” le dice de Ayaz ante la mirada incrédula de Can y Raissa.

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