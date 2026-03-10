Antena3
Así es Ayaz, el personaje interpretado por Ramón Langa: “Lo único que le importa es aparentar, ser una persona respetable”

Ramón Langa es el padre de Can y Raissa en ¿A qué estás esperando?, un personaje totalmente distinto al resto de los de la serie que pone el punto de seriedad a la ficción basada en las novelas de Megan Maxwell.

Así es Ayaz, el personaje que interpreta Ramón Langa

Carmen Marar
Publicado:

Ramón Langa afronta ¿A qué estás esperando? con una mezcla de entusiasmo y sentido de la responsabilidad. El actor reconoce que se ha sumergido en el proyecto “con mucha ilusión”, seducido por el tono desenfadado de la serie y por una galería de personajes tan excéntrica como magnética.

“Es una serie muy divertida, con personajes muy peculiares”, explica Langa, consciente de que su papel rompe con esa inercia festiva. El suyo, admite, es “el menos divertido”, el que pisa el freno cuando la trama se acelera hacia el humor.

Interpretar a un personaje nacido de una novela podría suponer una presión añadida. Ramón Langa no lo elude, aunque relativiza el peso de las expectativas. Asume que existe “una responsabilidad”, pero se muestra sereno porque el punto de partida es sólido: un guion respaldado por la propia autora. “En la primera lectura de guion se quedó encantada”, subraya, como garantía de que la adaptación mantiene la esencia original.

A su personaje lo define sin rodeos como “el malo de la película, muy distinto a los demás”. Se trata de un hombre hecho a sí mismo, trabajador, con una mentalidad algo anticuada y firmes convicciones. Pero incluso en esa rigidez hay matices. Langa le ha incorporado “su chispa” y un punto vacilón, “para que no sea tan antipático”, confiesa entre risas.

Así es Ayaz

Padre de Can. Presidente de la compañía aérea High Airlines. Un hombre duro, exigente y conservador. Tiene el foco puesto en el futuro de su hijo primogénito, el que heredara la empresa.

Prioriza la familia, la clave de una vida respetable, pero posee una doble moral y acabará cuestionado por los que quiere.

La actriz ha confesado que está encantada con su papel en ¿A qué estás esperando? porque ha sido un equipo con el que ha conectado desde el primer momento y ha disfrutado mucho de ponerse en la piel de Lola.

¡No se rinde! Mientras Cihan planea el futuro de Alya en secreto para cumplir el deseo de Boran, ella decide tomar las riendas de su vida. Alya protagoniza una fuga de infarto, ¿conseguirá escapar o la atrapará Cihan?

