Alba Planas nos describe a Ruth: “Su hermana Sonia es su referente”

Alba Planas reivindica la fuerza del vínculo entre las hermanas Beched como el verdadero motor emocional de una historia que, más allá del romance, retrata el aprendizaje constante entre mujeres que atraviesan momentos vitales muy distintos.

Para Planas, el rodaje ha sido una experiencia inesperadamente gratificante. “Ha sido una sorpresa para bien”, asegura, subrayando el clima de trabajo y la complicidad con el reparto como uno de los pilares del proyecto. En un momento en el que muchas ficciones apuestan por el impacto inmediato, la intérprete pone el foco en la construcción colectiva y en la química entre actores como clave del resultado final.

La actriz reconoce que se acercó al universo de Megan Maxwell sin conocer previamente la magnitud de su impacto. “Flipé con el fenómeno que han sido sus novelas”, admite. Sin embargo, defiende que la adaptación no se limita a trasladar la historia original a la pantalla: introduce matices y cambios en algunos personajes que enriquecen la narrativa audiovisual. “Me gustó mucho la adaptación a la ficción”, apunta, destacando el equilibrio entre fidelidad y reinterpretación.

En la serie, Alba Planas da vida a Ruth, una joven de 24 años inmersa en una etapa de transformación personal. Lejos de retratarla como un personaje aislado, la actriz subraya la importancia de la red afectiva que la sostiene: sus hermanas Lidia y Sonia. Ese apoyo, describe, es “sano y cercano”, y funciona como refugio frente a las incertidumbres propias de la edad.

Así es Ruth

La hermana pequeña de Sonia. Diseñadora gráfica y la niña mimada de la familia.

Es homosexual, pero la única que no lo sabe es su madre. Se ilusiona con facilidad y tendrá una relación un tanto turbulenta con Raissa, la hermana de Can.