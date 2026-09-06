Amparo Fernández es Rosa en A la deriva: “Es una mujer de armas tomar”

Amparo Fernández da vida a Rosa en A la deriva, una mujer a la que define como “cuidadora, fuerte y, a la vez, sensible”. Su carácter directo es otro de sus rasgos más reconocibles: “Es una mujer que no tiene filtros”, explica la intérprete.

“Rosa es cuidadora, fuerte y, a la vez, sensible”

Rosa es la madre de Germán y Cristóbal, pero solo uno de sus dos hijos vuelve a Bastuel tras el naufragio. Además de enfrentarse al dolor por esta pérdida, deberá gestionar una complicada relación familiar: “Es de esas madres que tienen preferencia por un hijo más que por otro”, adelanta la actriz.

El personaje es dueña de la cantina, el lugar por el que pasa todo el pueblo, lo que le permite estar siempre “con el ojo avizor” y enterarse de cuanto sucede en Bastuel.

Para Amparo Fernández, lo más especial ha sido acercarse a sus propias raíces: “Me puedo poner en la piel de mi madre, en la de una mujer de armas tomar”. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer

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