Ian Losada es Bruno, el hijo de Lucía y Héctor en A la deriva: “Es miedoso, simpático y distraído”

El joven actor explica cómo prepara sus escenas y habla de su experiencia junto a Paula Echevarría y Daniel Grao en la serie, que se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

Ian Losada interpreta a Bruno, el hijo de Lucía y Héctor, en A la deriva. El joven actor define a su personaje como un niño “un poco miedoso, simpático y distraído”, cuya vida también se verá alterada por el inesperado regreso de su padre tras dos años desaparecido.

A pesar de su corta edad, Ian sigue todo un proceso para preparar su papel: “Mi madre primero me cuenta la escena, luego me memorizo todo y después, con mi coach, me preparo y me marca las pausas”, explica sobre el trabajo que realiza antes de ponerse frente a las cámaras.

Participar en A la deriva está siendo una experiencia única para el joven intérprete. Ian comparte escenas con Paula Echevarría, Daniel Grao y otros grandes actores, de quienes asegura estar aprendiendo mucho durante el rodaje. La serie se estrena el próximo 20 de septiembre en atresplayer.

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