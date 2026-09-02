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Daniel Grao presenta a Héctor en A la deriva: “Es una mala bestia”

El actor interpreta a uno de los cinco náufragos que regresan a Bastuel dos años después de su desaparición. Una vuelta inesperada que no todos recibirán con la misma alegría. Estreno el 20 de septiembre en atresplayer.

Daniel Grao

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Celia Gil
Celia Gil
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Daniel Grao se pone en la piel de Héctor en A la deriva, un hombre lleno de luces y sombras que ha supuesto todo un reto interpretativo. “Es una mala bestia”, asegura el actor, que destaca la profundidad del papel: “Es un personaje muy complejo y eso es apasionante para mí como actor”.

La historia comienza con la tormenta que provoca la desaparición del Minerva: “Tenemos un naufragio que cambia la vida de todos”, explica Grao. La gran sorpresa llega dos años más tarde, cuando aparecen varios supervivientes y regresan a Bastuel. Sin embargo, Lucía, la mujer de Héctor interpretada por Paula Echevarría, no comparte la felicidad del pueblo: “La que no se alegra tanto de mi regreso es mi mujer”.

Aunque su personaje asegura que lo vivido durante esos dos años lo ha transformado, sus verdaderas intenciones no siempre están claras: “A veces utiliza eso para manipular, pero al principio es honesto cuando afirma que ese viaje le ha cambiado; al menos, yo lo he trabajado así”, señala Daniel Grao.

Para el actor, enfrentarse a todas sus contradicciones ha sido uno de los grandes atractivos del proyecto: “Cuando los personajes tienen capas es mucho más estimulante”. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

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