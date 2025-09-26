Hablamos con la mujer de Curro Romero tras recibir el alta hospitalaria: "Hemos pasado otro susto, pero ahora está fenomenal"

Curro Romero, el torero de 91 años, ingresaba a principios de semana en el Hospital Macarena de Sevilla a causa de una neumonía. Tras varios días en observación, el diestro pasaba a planta hace dos días.

Hoy, Curro Romero ha recibido el alta hospitalaria para continuar recuperándose en su domicilio. Según su entorno, su evolución habría impresionado enormemente a los médicos del hospital.

Ante la buena noticia, la mujer de Curro, Carmen Tello, se ha mostrado muy ilusionada. "Hemos pasado otro susto, pero Curro está ahora fenomenal", nos cuenta, "le ha dicho a un médico que quiere llegar a los 105 por lo menos".

Pese a que es el tercer ingreso del torero en cuatro meses, parece que la salud de Curro Romero continúa estable. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado su mujer en el vídeo de arriba!