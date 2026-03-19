Vera y Lidia, las gemelas que confunden hasta a su madre: "Las distingo por una cicatriz de la ceja"

Vera y Lidia son dos gemelas de 22 años. Ambas son idénticas y su gran parecido les ha llevado a que las confundan en muchas situaciones curiosas.

Su propia madre confiesa que ha llegado a confundirlas. "Las distingo por una cicatriz en la ceja que tiene una de ellas", asegura.

Tener a otra persona idéntica a ti también puede ser una ventaja. Según nos cuentan Vera y Lidia, han llegado a intercambiarse en exámenes o al conocer a alguien, para ver cómo reaccionan. "Nos hemos cambiado en unos cuatro exámenes", confiesan.

Hoy, Vera y Lidia son una sola. Todos sus amigos saben que donde vaya una, va la otra, y tienen claro que no serían nada sin su hermana. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!