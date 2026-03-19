Acosados por pagar un alquiler de renta antigua: "El dueño ha metido a esta gente gratis para intentar echarnos"

Gregoria y Antonio, de 72 y 74 años, viven en un piso de alquiler de renta antigua junto a su hijo Antonio desde hace 48 años. Han pagado siempre 180 euros al mes, pero ahora sospechan que el casero les quiere echar porque no le salen rentables.

Desde siete años, los vecinos les hacen la vida imposible. Se pasan el día haciendo ruidos intencionados, les pinchan los telefonillos y les meten palillos en la cerradura.

Cuando le preguntaron al casero, este aseguró que era normal escuchar ruidos por la mañana de una familia y no le dio importancia. Por eso, sospecha que están allí por orden del casero, que está tratando de echarles del inmueble.

"Los mete aquí gratis porque ese piso no tiene permiso de habitabilidad", afirma Gregoria, "yo sé que no soy rentable, pero a dónde me voy, que me den una solución".

Hoy, Antonio y sus padres afirman que el casero está trazando un plan estratégico para echarles. ¿Es una estrategia para terminar con el contrato de renta antigua de su familia?