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Un menor de 15 años roba un autobús y conduce 150 kilómetros para llevar a su novia al colegio

El adolescente no dudó en robar el vehículo en una empresa de transportes y recorrer desde Wiesbaden hasta Karlsruhe antes de ser detenido por robo y conducir sin carnet.

Varios autobuses de una empresa de transportes de Guip&uacute;zcoa en una imagen de archivo

Varios autobuses de una empresa de transportes de Guipúzcoa en una imagen de archivoEuropa Press

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Juan Muñoz
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La policía alemana ha detenido a un adolescente de 15 años tras robar un autobús y recorrer hasta 150 kilómetros para llevar a su novia al colegio en el vehículo sustraído, tal y como informa el medio alemán 'Bild'.

El menor ha sido detenido por robar el autobús y conducirlo sin carnet. Según las primeras investigaciones, se habría colado en las instalaciones de una empresa de transporte utilizando una 'llave universal' para robar el vehículo.

Sin embargo, fuentes internas de la empresa de autobuses contaron a 'Bild' que podía ser un antiguo becario y conocer los procedimientos al detalle: "Sabía que dejábamos todos los autobuses en marcha antes de la salida".

El detenido logró conducir desde Wiesbaden hasta Karlsruhe, unos 150 kilómetros, sin ser detectado por las autoridades ni provocar daños en el vehículo, ya que la Policía destacó el estado "intacto" del autobús al ser arrestado.

"No sabemos cómo obtuvo la llave y cómo logró conducir tan bien el autobús durante tantos kilómetros", reconoció un agente de policía.

Al ver que faltaba un autobús, los responsables de la empresa de transporte pensaron que algún conductor pudo haberse equivocado de vehículo. Sin embargo, con el paso de las horas descubrieron que se trataba de un robo y lo denunciaron.

"Me sorprende que no haya provocado un accidente", reconoció un conductor de la compañía de autobuses, en declaraciones recogidas por el citado medio germano.

Tras su detención, el menor fue llevado de vuelta con sus padres y ahora enfrenta problemas legales por su actuación.

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