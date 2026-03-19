Primeras multas por no llevar la baliza V-16: Cuál es la sanción y qué ocurre si no la llevo en el coche

Se ha llegado al final del periodo de gracia que la DGT dio a los conductores en España de no multar por no llevar la baliza V-16. El propio ministro del Interior, junto al director de la DGT, dejó más tiempo a los conductores para que obtuvieran la baliza, obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Hoy en día, muchos de los usuarios siguen sin conocer si es obligatoria o no, si recibirán sanción o, si por el contrario, sigue en vigor el periodo extra que concedió la Dirección General de Tráfico. La realidad es que la comunicación de la obligatoriedad genera dudas a los conductores.

Llegan las primeras multas

Las primeras sanciones por no incorporar la baliza V-16 para señalar los accidentes, han llegado. Aporta Pyramid Consulting una imagen de una multa notificada en Valencia.

En la multa notificada, aparece el motivo de la sanción, "no llevar instalada en el vehículo la señal reglamentada correspondiente V-16". el pasado 25 de febrero, Marlaska comentó la situación en una comisión en el Congreso de los Diputados. El ministro, reiteró que dicho instrumento "claro que es obligatorio desde el 1 de enero", pero que el periodo de gracia seguía vigente al no haber una "política de ponerse a hacer controles aleatorios para acreditar el cumplimiento de esta obligación".

Posible multa

No obstante, el ministro dejó claro que sí habría sanción para aquellos conductores a los que se "les avería el vehículo o tienen que pararlo por otra circunstancia y no tienen la baliza o no lo señalizan". "En este caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", afirma Fernando Grande Marlaska.

No llevar la baliza o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción leve de 80 euros, la misma cantidad que la establecida en su día para los conductores que no llevasen los triángulos de preseñalización.

La baliza V-16 es obligatoria desde este año para señalizar averías y accidentes en carretera. Se debe llevar en el interior del vehículo y estar certificada por IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

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