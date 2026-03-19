Las hijas de Eric Dane de 16 y 14 años aparecen en público con su madre Rebecca Gayheart en su primera alfombra roja tras su muerte

Rebecca Gayheart ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la semana al reaparecer junto a sus hijas en la alfombra roja del estreno de The Drama, marcando su primera aparición pública desde la muerte de Eric Dane. La actriz ha acudido al evento en Los Ángeles acompañada de Billie, de 16 años, y Georgia, de 14.

La familia ha posado unida ante las cámaras, mostrando una actitud serena y valiente apenas un mes después de la pérdida del actor, fallecido el 19 de febrero a los 53 años tras luchar contra la ELA. Dane era conocido por su papel en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los rostros más populares de la ficción.

Rebecca Gayheart y sus hijas en el estreno de The Drama | Cordon Press

La presencia de las tres juntas refleja la fortaleza de la familia en un momento especialmente difícil. Gayheart y Dane, que estuvieron casados durante 13 años antes de separarse en 2018, habían retomado su vínculo familiar en los últimos años tras el diagnóstico del actor.

De hecho, la actriz llegó a retirar su solicitud de divorcio en 2025 para apoyar a Dane durante su enfermedad, una decisión que explicó públicamente como una forma de enseñar a sus hijas el valor de la unidad familiar: "Estamos ahí para la gente pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre", afirmó en su momento.

Eric Dane con su exmujer Rebecca Gayheart y sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine en 2017 | Cordon Press

Con esta reaparición, Rebecca Gayheart y sus hijas han mostrado una imagen de fortaleza y unión tras la pérdida de Eric Dane, en un emotivo gesto que ha conmovido a quienes siguieron de cerca la historia de la familia.